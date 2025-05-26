شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: احتياطى اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن وجود احتياطى من اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام وفقا للتعاقدات المبرمة بتوفير المنتجات للمواطن، كما يتم توفير اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحفي للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد شتا مساعد الوزير لنظم المعلومات وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين .

ويتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، وجاءت كالتالي:

لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا

لحم بقري طازج: 350 جنيهًا

لحم مجمد: 210 جنيهات

ضاني بلدي مذبوح: 400 جنيه

ضاني مجمد: 390 جنيهًا

دواجن مجمدة (1 كجم): 110 جنيهات



