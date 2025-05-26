شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توريد أكثر من 3.5 مليون طن قمح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين، مشيرة إلى أنه تم توريد ما يقرب من 3.5 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة استعدت لموسم توريد القمح المحلي هذا العام، من خلال تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، وأن استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر والتي يتواجد بها لجان استلام وفقاً للقرار الوزاري.
وأضاف الوزير أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي 2025 من المزارعين إلى 2200 جنيه لأكثر من السعر العالمى، كما أن الإعلان عن السعر مبكرا ساهم في التشجيع على التوسع في زراعة القمح بما يفوق سعر القمح المستورد، ويأتي ذلك تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، وبما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
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