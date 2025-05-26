شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بعثة حج الجمعيات ينصح الحجاج بالتيسير على أنفسهم فى الأيام السابقة للمناسك والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور سيد أمين عضو البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، ومدير فندق إعمار اندلسية، عددًا من النصائح العامة للحجاج، داعيًا إياهم إلى التيسير على أنفسهم وعدم التشدد خلال الأيام التى تسبق أداء المناسك، مؤكّدًا أن "الدين يُسر، والله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها".

وقال أمين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، إن بعض الحجاج يُجهدون أنفسهم في جولات طويلة وزيارات متتابعة قبل بداية شعائر الحج، مما قد يؤثر على قدرتهم لاحقًا على أداء المناسك، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا إلى ضرورة تجنّب السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، واصفًا ذلك بـ "الخطوة الوقائية المهمة"، ومؤكدًا أن الحجاج يمكنهم الاستفادة من الفترات الأقل حرارة لأداء أنشطتهم، مع استخدام المظلات والإكثار من شرب المياه، إلى جانب إمكانية الصلاة بشارع إبراهيم الخليل حيث مقر اغلب فنادق بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، دون الحاجة لصلاة جميع الفروض في الحرم، في إطار التيسير على أنفسهم والمسلمين.

كما نصح الدكتور سيد أمين، الحجاج بالتركيز على الأذكار والنية الخالصة، وتجنّب الجدال أو الانشغال بما لا يفيد، قائلًا: "الحج ليس مشقة بدنية فقط، بل هو تربية روحية وتهذيب للنفس".

واختتم حديثه قائلاً: "التيسير لا يعني التقصير، بل هو اتباع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا".