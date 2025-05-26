شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الدواجن المجمدة إلى 110 جنيهات للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بعدما كانت بسعر 135 جنيها، وذلك تتفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، كما يتم ضخ كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وكافة السلع الغذائية .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن استعدادات الوزارة لـ عيد الأضحى المبارك 2025، بحضور حسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة،حيث يتم طرح اللحوم لطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، واللحوم البقري الطازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحوم المجمدة 210 جنيهات للكيلو جرام، كما يتم طرح اللحوم الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا ،والدواجن المجمدة 1 كجم بـ 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.