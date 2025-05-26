شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة حيازة المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر عقوبة الغش وحيازة المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من الأمور التى يجب على الطالب الحذر منها والابتعاد عنها لأن عقوبتها صارمة تصل للحرمان عامين من امتحانات الثانوية العامة كالتالى:

- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن حيازة التليفون المحمول دون استخدامه إن كان مغلقا يترتب عليه عقوبة حرمان الطالب من امتحان المادة التى يؤدى فيها الامتحان حيث يتم تحرير محضر بالواقعة من قبل الملاحظ داخل اللجنة وبمعرفة عضو الشئون القانونية.

- الاحتفاظ بتليفون محمول مفتوح بحوزة الطالب داخل لجنة الامتحان يترتب عليه الحرمان من النجاح بالعام الدراسى الجارى 2024.2025 حتى وإن لم يقوم الطالب بتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش.

- حال ضبط الطالب يقوم بالغش بتليفون محمول أو أى وسيلة إلكترونية أخرى مثل سماعة بلوتوث أو ساعة ذكية واستخدمه أيضا فى تصوير أسئلة وأجوبة سوف يتم تحرير محضر للطالب وحرمانه من الامتحان لمادة عامين.

- يجب على الطالب الحضور إلى لجنة الامتحان بدون اى وسيلة إلكترونية سواء المحمول أو ساعة ذكية.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.