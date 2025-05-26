شكرا لقرائتكم خبر عن عقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة بأسئلة اختيارية فقط والان مع تفاصيل الخبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2025، للمواد غير المضافة للمجموع بأسئلة اختيارية فقط دون تضمين الأسئلة جزئيات مقالية، كما تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بدون كتيب أو ورقة مفاهيم.

وتتضمن المواد غير المضافة للمجموع مواد اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد والتربية الدينية والتربية الوطنية، والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم، حيث تعتبر اللغة الأجنبية الثانية مادة مضافة للمجموع لطلبة النظام القديم في الثانوية العامة وغير مضافة لطلاب النظام الجديد.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.