شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم والحرارة تتخطى 40 درجة فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وصول الموجة شديدة الحرارة لذروتها اليوم، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، بينما جنوب البلاد يكسر حاجز 40 درجة مئوية فى الظل .

ومن المتوقع مع نهاية اليوم تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التى تعمل على انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد والسواحل الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه .

ويشهد اليوم الإثنين 26 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ، واضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم وارتفاع الأمواج من 2.5 : 4 أمتار .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.



