شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين وان الحكومة تعمل على القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي إنشاء مصنع البان للأطفال.

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن الوزارة تعمل على انتظام صرف السلع ضمن الدعم الإضافي للأسر الأولى بالرعاية، والذي يشمل أكثر من 30 سلعة حرة، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة وأن صرف المنحة الإضافية مستمرة حتى نهاية مايو 2025، والذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي يرغبون بها من القائمة المتاحة، وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.



الدكتور شريف فاروق، وزير التموين



وكان الدكتور شريف فاروق وزير التكوين والتجارة الداخلية قد اعلن عن وجود احتياطى من اللحوم المجمدة يكفى لمدة عام وفقا للتعاقدات المبرمة بتوفير المنتجات للمواطن كما يتم توفير اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحفي للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد شتا مساعد الوزير لنظم المعلومات وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين .