شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية تتجاوز 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة تكفى الاحتياجات، لافتا إلى أن الاحتياطى يتجاوز 6 أشهر كما تحرص الوزارة على طرح كميات كبيرة من كافة المنتجات واللحوم والسلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات للغذائية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة لـ عيد الأضحى المبارك 2025 من خلال افتتاح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم افتتاح شوادر لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم .

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحفي للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات الوزارة .