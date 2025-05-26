شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشدد على التعاون بين مستشفيات الجامعات الخاصة والحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لـ مستشفى سعاد كفافي الجامعي، يرافقه خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الطب البشرى بالجامعة، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وعدد من قيادات الجامعة والمستشفى.



وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سعاد كفافي الجامعي

وجاءت الزيارة التفقدية على هامش انعقاد اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، الذي أقيم في رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال جولته التفقدية، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالمستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى سعاد كفافي، مشيرًا إلى أن المستشفى يتميز بوجود أجهزة طبية حديثة تساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، ويعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتطوير التعليم الطبي.



وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سعاد كفافي الجامعي

وشدد الوزير على ضرورة التعاون بين مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذي تؤديه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب، بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.



وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سعاد كفافي الجامعي

واستمع الدكتور أيمن عاشور خلال جولته التفقدية إلى شرح مفصل من الدكتور نهاد المحبوب، حول أعمال مستشفى سعاد كفافي الجامعي، والأنشطة الطبية والتعليمية التي تقدمها المستشفى، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الدكتور نهاد المحبوب جهود مستشفى سعاد كفافي في التوسع في تقديم الخدمات العلاجية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، فضلاً عن دور المستشفى في التدريب العملي لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة.