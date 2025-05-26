شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب انتهاء امتحانات نهاية العام.. موعد إعلان نتائج تلاميذ الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ صفوف النقل والتى تختتم المدارس غدا الثلاثاء تقييمات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2025، يبحث كثير من أولياء أمور طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عن موعد ظهور نتائج امتحانات الترم الثاني، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الطلاب قبل يوم 5 يونيو المقبل أى قبل عيد الأضحى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشمل النجاح للتلميذ الحصول -على الأقل على 30% من درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني كل مادة من مواد الامتحان وينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية، من اللون الأصفر إلى الأزرق إلي المحاولة الوصول وفى حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبا وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

ويتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار دور ثان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وقالت الوزارة إنه تعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان ووصف التقييم وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم التلميذ من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، ويتضمن رصد نقاط التمييز وتشخيص جوانب الضعف، وذلك إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.