شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوى العام بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى العام فى مادة العلوم المتكاملة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما شددت مديرية التربية والتعليم على مكافحة الغش والتصدى لكل المحاولات التى من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات ومحاسبة اى طالب يتورط فى تصوير أسئلة وأجوبة الامتحانات ونشرها على جروبات الغش.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى