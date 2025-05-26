شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة وتحذير هذه الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 26 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، واضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم وارتفاع الأمواج من 2.5 : 4 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.