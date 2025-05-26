شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب يدعو إلى وقف فوري للعدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لتصاعد الحرب في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت مئات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب دمار واسع للبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد نصف مليون شخص بالمجاعة.

وأكد الاتحاد، فى بيان، أن هذه الأزمة ليست حادثًا عرضيًا بل كارثة مفتعلة بفعل سياسات ممنهجة للتجويع والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وقد أدى استمرار هذه الحرب إلى تدمير أحياء كاملة، ووضع قطاع غزة على حافة المجاعة مع عرقلة ممنهجة لوصول المساعدات الإنسانية.

واستند الاتحاد في موقفه إلى تقارير مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة التي وثقت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والعقاب الجماعي وحرمان غزة من المساعدات الحيوية منذ 2 مارس الماضي.

وتعرض العمال الفلسطينيون لأسوأ تداعيات هذا الصراع، حيث فقد آلاف منهم وظائفهم ومنازلهم وحرمانهم من الخدمات الصحية. كما أدت إجراءات إلغاء التصاريح وإغلاق الحدود إلى حرمان مجتمعات كاملة من حقها في العمل والعيش بكرامة. وعمال البناء، الذين ساهموا في بناء اقتصاد غزة وإسرائيل ومشاريع السلام، باتوا اليوم بلا عمل أو مشردين، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لقوانين العمل وحقوق الإنسان الدولية.

وشدد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والكرامة والعمل اللائق، رافضًا منطق الاحتلال والحرب المستمرة والتهجير القسري، ودعا إلى حل سياسي عادل يستند إلى القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق المساءلة الكاملة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوقف إطلاق نار شامل ودائم وإنهاء الحرب.

وعبر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع كل من يسعى لتحقيق السلام والكرامة وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي، والنقابات العمالية، والحكومات، وقادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

- إعلان وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكل أنشطة الاستيطان.

- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي عوائق إلى قطاع غزة.

وقال الاتحاد إن العدالة لا تحتمل التأجيل، وإن غزة أصبحت رمزا لانهيار أخلاقي عالمي، وإذا استمر المجتمع الدولي في المماطلة، فإن العواقب ستتجاوز حدود المنطقة، مهددة أسس حقوق الإنسان والعدالة والتضامن العالمي.