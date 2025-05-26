شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية يزور المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمغرب لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

اجري الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية زيارة تفقدية للمركز الدولي للبحوث الزراعية ايكاردا بالمغرب في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات الزراعية المختلفة .

أوضح عبد العظيم أن هذه الزيارة تأتي في اطار جهود التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي وبذل المزيد من التعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ايكاردا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع وزارة الفلاحة المغربية.

وتهدف الزيارة الي تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية المصرية والدولية وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمي الزراعي وتأتي اهمية تلك الزيارة الي تطوير البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية المحلية والدولية .

وأشار عبد العظيم الي اهمية تعزيز التعاون في مجال الزراعة وتوفير الحلول الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر والمغرب من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات زراعية مختلفة مثل تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة مثل القمح والارز والشعير وغيرها من المحاصيل وتعزيز إدارة المياة والتعامل مع التحديات التي تواجه الزراعة في المناطق الجافة.

