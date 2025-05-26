شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة على عكاز الرحمة.. بعثة الحج تعيد الحياة لخطوات سيدة نحو العمرة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إنساني يحمل الكثير من الدفء والتعاطف، سطرت بعثة حج القرعة صفحة مضيئة من صفحات الرعاية الإنسانية، بمساعدتها حاجة مسنة تعاني من آلام صحية، على أداء مناسك العمرة.

الحاجة زينب الجمل، سيدة في السبعين من عمرها، من محافظة دمياط، كانت قد أجرت عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري قبل سفرها إلى الأراضي المقدسة، وعلى الرغم من شوقها الكبير، فإنها لم تستطع عند وصولها أداء العمرة بسبب حالتها الصحية، وهو ما أثار مخاوفها بشأن قدرتها على إتمام مناسك الحج.

تدخلت بعثة حج القرعة على الفور، وبتوجيه مباشر من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة تقديم كل سبل الدعم والرعاية، تم تخصيص سيارة طبية مجهزة لنقل السيدة زينب من مقر إقامتها إلى الحرم، بمرافقة ضابطة وشرطية من قوة البعثة.

رافقتاها حتى انتهاء المناسك، ثم أعيدت إلى الفندق، وسط رعاية فائقة وتطمينات بأن نفس الاهتمام سيُمنح لها طوال فترة أداء مناسك الحج.

ولم تستطع السيدة زينب كبح دموعها وهي تعبر عن شكرها للوزير ولفريق البعثة، الذين وصفتهما بأنهم أعادوا الأمل لقلبها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة جهود تبذلها بعثة الحج المصرية، والتي بدأت منذ لحظة استقبال الحجاج المصريين في مطار المدينة المنورة، حيث يتم تنظيم احتفالات ترحيبية لهم في الفنادق، وتقديم هدايا رمزية، وتوفير وسائل نقل مريحة عبر حافلات مكيفة.

كما يتم تسكين الحجاج إلكترونيًا بسهولة، وتخصيص فرق لخدمة الحالات الإنسانية، خاصة من كبار السن والمرضى، إلى جانب دعم الشرطة النسائية في رعاية السيدات، وتنظيم زيارات للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية.

وتوفر البعثة علماء دين لشرح مناسك الحج والعمرة، وعيادات طبية للكشف وصرف الأدوية، وغرفة عمليات لمتابعة الحجاج لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تقديم وجبات جافة ونصائح مستمرة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد، وأهمية شرب المياه والسوائل بانتظام.



الحاجة زينب الجمل



الحاجة زينب الجمل



الحاجة زينب الجمل



