شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشكر اللجنة العمالية السعودية على تعاونها فى حماية حقوق المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وزير العمل، محمد جبران، خالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، برئاسة المهندس ناصر الجريد، على تعاونها المثمر مع مكتب التمثيل العمالي في الرياض، جاء ذلك عقب عقد اجتماع مع العمال المصريين للاستماع إلى شكواهم ومخاطبة الجهات المختصة في المملكة، وذلك للتحقيق السريع في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض عامل مصري للإهانة والتعنيف من قبل صاحب عمل سعودي.

وفي إطار الاجتماع الذي جمع صاحب العمل السعودي مع ممثلي السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض، تعهد الأخير بتنفيذ كافة مطالب العمال وصرف مستحقاتهم المالية.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذه الواقعة تعتبر حالة فردية لا تعكس طبيعة العلاقة الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ولا تمثل واقع العمالة المصرية في المملكة التي تحظى منذ عقود بالاحترام والتقدير والرعاية من السلطات السعودية كافة.

وقد أعلن وزير العمل محمد جبران، أمس الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودى، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له، وأكد الوزير أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التى يعمل بها من الكفيل السعودى، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.

ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه.