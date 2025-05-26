شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الدولة ضخت 360 مليار جنيه كمرحلة أولى لتطوير 1477 قرية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وبحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة .

وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذى سيعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو القادم وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسستى " مصر الخير" والأورمان ، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية فى قرى المرحلة الاولى لمبادرة " حياة كريمة " بالتوازى مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت التى تشهدها القرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً وتعاوناً مع المحافظين و وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان حيث تم حصر وتدقيق منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى والتى تحتاج لرفع كفاءة وتطوير وبلغت حوالى 92 ألف منزل ، وهو ما يساهم فى التكامل مع الجهود التى بذلتها الدولة فى تلك القر .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة قامت بضخ حوالى 360 مليار جنيه فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق بشكل شامل فى 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن ، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل ضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من البنية الأساسية المطورة التى تم تنفيذها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يهدف لبناء شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة على عدة مراحل وسيكون هناك فرصة للتعاون بين الحكومة والجهات المشاركة لتنفيذ هذا التدخل المهم خاصة مع قرب الانتهاء من المشروعات الكبرى فى المرحلة الأولى.

وخلال اللقاء عرض كل من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لمختلف الجهود والتجارب التى قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية وكذا التعاون مع البنوك وشركات القطاع الخاص فيما يخص مجال المسؤولية المجتمعية.

ووجهت د.منال عوض فى ختام اللقاء باستمرار التنسيق بين مسئولى " مصر الخير" و الأورمان والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ومسئولى التضامن الاجتماعى لمتابعة ونهو كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

