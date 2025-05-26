شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 عضو مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة، عن صرف مستحقات مالية لـ92 من أعضاء الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وأوضح عبد الباقي، فى بيان، أن القرار جاء خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق عقب انتخابه في 14 مايو الجاري، وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة لجميع الحالات المستحقة للصرف، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف ستبدأ يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2025 من خلال الحوالات البنكية ببنك مصر.

وأكد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم أن المجلس المنتخب حرص منذ اللحظة الأولى على تخفيف الأعباء عن الموظفين المحالين للمعاش، من خلال تسريع إجراءات صرف المستحقات بمجرد الانتهاء من مراجعة وتسكين الحالات ضمن الدفعة الجديدة.

وأشار عبد الباقي، إلى أن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تقديم دعم مالي للعاملين عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف مبالغ مالية محددة للعضو عند بلوغ سن المعاش، أو للورثة الشرعيين في حال الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز كلي دائم يمنع من مزاولة العمل.

وشدد على أن فلسفة الصندوق ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال نظام اشتراكات جماعية ومزايا مشتركة، تضمن دعم الأعضاء في مراحل ما بعد الخدمة أو في الظروف الطارئة، مضيفًا أن المجلس يعمل على تعظيم العوائد والمزايا التأمينية المقدمة للأعضاء من خلال إدارة رشيدة واستثمارات مدروسة.

ويضم الصندوق نحو 80 ألف عضو منذ تأسيسه عام 1991، ويُعد من أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في قطاع العدالة المصري، حيث يوفر مظلة حماية مالية قانونية وتنظيمية تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت عبد الباقي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء الصندوق، شمل رفع الميزة التأمينية إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك (محسوبة على أساسي 2015)، وإنهاء قوائم الانتظار لصرف المستحقات، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني رسمي لتقديم الخدمات وتحسين التواصل مع الأعضاء.

وأكد أن المجلس الجديد يواصل العمل على إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لتحقيق مزيد من المكتسبات والمزايا لأعضاء الصندوق والعاملين بالنيابات والمحاكم.