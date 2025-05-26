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- الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء.

- بدء ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج.

كشفت وزارة الصحة عن 3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج والتى شملت :-

الإثنين، 26 مايو 2025 09:00 ص

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 3 رسائل لتجنب الجفاف أثناء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية