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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 3 رسائل لتجنب الجفاف أثناء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 26 مايو 2025 09:00 ص
كشفت وزارة الصحة عن 3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج والتى شملت :-
- بدء ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج.
- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة.
- الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء.
- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.
3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج
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