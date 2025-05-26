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وزارة الصحة توجه 3 رسائل لتجنب الجفاف أثناء مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 26 مايو 2025 09:00 ص

كشفت وزارة الصحة عن 3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج والتى شملت :-

- بدء ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج.

- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة.

- الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء.

- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.


3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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