شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية متكاملة وتخفيضات واسعة.. تعرف على حقوق أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن التيسيرات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية الاجتماعية الكاملة لهم، خاصة كبار السن والعاجزين والمستحقين عنهم. وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من التأمينات تشمل: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين المرض، تأمين إصابات العمل، وتأمين البطالة.

وفي هذا الإطار، تقدم الهيئة عددًا من المزايا والخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، منها:

أولاً: خدمات مباشرة للرعاية الاجتماعية

توصيل المعاشات إلى منازل المرضى وكبار السن غير القادرين على الحركة.

تنظيم رحلات ترفيهية وزيارات للحدائق العامة، ومشاهدة العروض المسرحية.

التنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم مزايا إضافية وتفعيل القوانين التي تكفل حقوق أصحاب المعاشات.



ثانيًا: تيسيرات مادية وخدمية

تخفيضات على تعريفة وسائل النقل العامة، خاصة السكك الحديدية والمواصلات المملوكة للدولة داخل المدن.

خصومات على أسعار دخول النوادي والمتاحف والمسارح ودور السينما الحكومية.

تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

خصومات تصل إلى 75% على الرحلات المنظمة من قبل الجهات الحكومية والهيئات العامة داخل مصر وخارجها.

أولوية في الحصول على تيسيرات السفر من شركة مصر للطيران.

أولوية الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات المختلفة.

وتأتي هذه المزايا ضمن سياسة الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات بعد انتهاء سنوات عملهم، ويعزز من الحماية الاجتماعية التي توفرها منظومة التأمينات.