شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن تطوير مستشفى كوم أمبو بأسوان ضمن التأمين الشامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المقرر انطلاقها بداية من يوليو المقبل، بناء على تكليفات رئيس الوزراء، يستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مستشفى كوم أمبو المركزى بعد تطويرها:

1. مستشفى كوم أمبو المركزى بمحافظة أسوان، واحدة من مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

2. يبدأ التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بداية من يوليو المقبل.

3. خضعت مستشفى كوم أمبو لأعمال إحلال وتجديد وإنشاء جديد.

4. تخدم المستشفى نحو 500 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها.

5. تقع مستشفى كوم أمبو على مساحة 9900 م2.

6. تضم المستشفى الجديد نحو 100 سرير.

7. تشمل 80 سرير داخلى وتضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب وعناية القلب والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و 2 صغرى ، والعناية المركزة والمتوسطة ، والصيدلية المركزية.

8. يوجد بها 38 حضانة.

9. و31 سرير غسيل كلوى.

10. وبنك الدم والمعمل الرئيسى و 2 غرفة لسحب العينات.

11. تم تزويدها بأماكن لانتظار السيارات.



أجهزة طبية



محافظ أسوان يتفقد المستشفى



توافر الأدوية



غرف المرضى