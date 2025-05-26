شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025 .. بدء الاختبار 9 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، التى تنطلق 15 يونيو المقبل، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء الاختبارات، موضحة أن الامتحان يبدأ فى التاسعة صباحا، حيث يتم تسليم للطلاب كراسات الأسئلة والنماذج الامتحانية، مضيفة أن كراسة البابل شيت يتم تسليمها قبل بدء الاختبارات بدقائق على أن يتم تسليم الطلاب الأسئلة وقت بدء الاختبارات 9 صباحا، حرصا على وقت الامتحان، موضحة أن الطالب يجب أن يكون حريص على مساعدة القائمين على لجنة الامتحان حرصا على وقت الإجابة والمراجعة، موضحة أن الأسئلة مطابقة لوقت وزمن الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، فإن الامتحانات تنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والاحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم:

يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.