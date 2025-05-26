شكرا لقرائتكم خبر عن جدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة وحتى 18 شهرًا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تبحث العديد من الأمهات عن جدول تطعيمات الأطفال، باعتباره من أهم الوسائل الوقائية لضمان صحة الصغار وسلامتهم، خاصة أن قانون الطفل المصري نصّ صراحة على أن التطعيمات الأساسية تُعد من أبرز الحقوق الصحية التي يجب توفيرها لكل طفل لحمايته من الأمراض المعدية.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الصحة والسكان جدولًا شاملًا للتطعيمات الإجبارية التي تُقدَّم للأطفال مجانًا من لحظة الميلاد وحتى عمر 18 شهرًا، وذلك ضمن البرنامج القومي للتطعيمات، وجاء الجدول كالتالي:

عند الولادة:

تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي "B" خلال أول 24 ساعة (حقن بالعضل في الفخذ الأيمن).

تطعيم شلل الأطفال "الجرعة الصفرية" (نقطتان على اللسان).

تطعيم الدرن (BCG) داخل الجلد أعلى الذراع الأيسر.



عند عمر شهرين:

شلل الأطفال "الجرعة الأولى" (نقطتان على اللسان).

تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا – السعال الديكي – التيتانوس – الالتهاب الكبدي "B" – الإنفلونزا البكتيرية) في الفخذ الأيمن.



عند عمر 4 أشهر:

شلل الأطفال "الجرعة الثانية" (نقطتان).

شلل الأطفال بالحقن (سولك) في الفخذ الأيسر.

تطعيم خماسي في الفخذ الأيمن.

عند عمر 6 أشهر:

شلل الأطفال "الجرعة الثالثة" (نقطتان).

تطعيم خماسي في الفخذ الأيمن.



عند عمر 9 أشهر:

شلل الأطفال "الجرعة الرابعة" (نقطتان).

جرعة فيتامين "أ" (كبسولة واحدة).



عند عمر 12 شهرًا:

شلل الأطفال "الجرعة الخامسة" (نقطتان).

تطعيم MMR ضد (الحصبة – النكاف – الحصبة الألمانية) تحت الجلد في الذراع الأيمن.



عند عمر 18 شهرًا:

شلل الأطفال "الجرعة المنشطة" (نقطتان).

تطعيم ثلاثي منُشّط (الدفتيريا – السعال الديكي – التيتانوس) في الفخذ الأيسر.

الجرعة المنشطة من تطعيم MMR تحت الجلد في الذراع الأيمن.

ثلاث كبسولات من فيتامين "أ".