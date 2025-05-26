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شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الطب البيطري لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الطب البيطري لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.
وأيد 94 % من القراء مطالب تكثيف حملات الطب البيطري لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات الطب البيطري لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.
نتيجة الاستطلاع
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