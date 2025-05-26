شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين فى غزة إلى 25 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة إلى 25 شخصا.

توقع جيش الاحتلال الإسرائيلى، سيطرة عملياتية كاملة على نسبة 75% من قطاع غزة خلال شهرين، فى إطار عمليته العسكرية بغزة ؛مُشيرًا إلى أنه يسيطر الآن على أكثر من 40% من مساحة القطاع.



ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله إن حياة الرهائن حاضرة فى أذهان جنود وقادّة الجيش، وإنه يتم بذل قصارى الجهود لتجنب إيذاءهم".. معتبرا إن استمرار الضغط العسكرى عامل أساسى فى إسقاط حركة "حماس" وإعادة الرهائن.

ونقلت القناة عن مسؤول بالجيش قوله إن التقديرات تشير إلى أن حماس أصبحت الآن "ضعيفة للغاية"، وتواجه ضغوطًا هائلة فى غزة، ووصلت إلى طريق مسدود، بعد أن تم القضاء على معظم قياداتها العليا، و تراجعت قدرتها على الحكم بشكل ملحوظ.



وكشفت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تأجيل تنفيذ عمليتها العسكرية الشاملة فى قطاع غزة، لإتاحة المجال أمام جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وأن واشنطن دعت تل أبيب إلى تأجيل التوغل البرى الواسع؛وأن الطلب الأمريكى تضمّن نقطتين أساسيتين، تأجيل العملية البرية الكبرى، والسماح بمواصلة المفاوضات بالتوازى مع العمليات العسكرية المحدودة الجارية حاليًا.