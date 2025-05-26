شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 16 قرية فى المنوفية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه اليوم الإثنين عن قرى: "الكتامية ، الفرعونية ، سمادون ، اسطنها ، قلتى الكبرى ، جزى ، كفر الشبع ، دناصور ، مصطاى ، اشليم ، ميت سراج ، ميت بره ، ميت فارس ، جنزور ، شنتنا الحجر ، مليج"، وذلك بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.