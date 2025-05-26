شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل طفل المرور فى واقعة التعدى على طالب بالمقطم بكفالة 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميا بطفل المرور، في اتهامه بالتعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة امرت بإرسال طفل المرور إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة لاتهامه بالتعدي على طالب بمنطقة المقطم، باستخدام عصا "بيسبول"، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي وارتجاج في المخ، كما أخلت جهات التحقيق سبيل صديقهما الثالث، وليد أ.، وشخص آخر، بعد الاستماع لأقوالهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات الواقعة ، وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، واستدعاء الطلاب شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة الطفل المصاب واستدعاء ذويه لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.