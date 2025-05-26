شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. ممنوع دخول التابلت والتليفون لجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ 15 يونيو المقبل، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من دخول الطلاب بأجهزة التابلت المدرسى إضافة إلى التليفون المحمول وأى وسيلة إلكترونية، مشددة على أن ضبط الطالب بحوزته تليفون محمول يعرضه للرسوب فى امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم من خطورة حيازة أى وسيلة إلكترونية داخل اللجنة الامتحانية وإلا سوف يحرم الطالب من الامتحان ويعتبر راسبا، مؤكدة على أن الرسوب فى الثانوية العامة ليس فقط بسبب عدم الإجابة عن الأسئلة ولكن حيازة المحمول وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.