شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة المدير التنفيذى لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير التنفيذى لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة استقالته بحسب شبكة العربية.

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بيان لجيك وود قوله إنه "من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، الحياد، النزاهة، والاستقلالية الإنسانية، والتي لن أتنازل عنها".

وحث وود إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات، حسب الصحيفة الإسرائيلية، كما حث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون مجاعة غير مسبوقة.

ويقول وود إنه تم الاتصال به لقيادة المؤسسة قبل شهرين بناء على خبرته في العمليات الإنسانية، ويضيف "مثل العديد حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، وكقائد إنساني، شعرت بأنه من واجبي أن أفعل كل ما يمكنني فعله للتخفيف من المعاناة"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تشكل استقالة وود ضربة كبيرة لجهود إسرائيل في استئناف المساعدات في غزة بشروطها الخاصة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة ستكون قادرة على المضي قدما في عملياتها المخطط لها.

يذكرأن، طالبت منظمة “ترايال إنترناشونال” السلطات السويسرية ببدء تحقيقات إدارية لتحديد إن كانت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدعي توزيع مساعدات إنسانية في غزة، تتوافق مع القانون.

وقدمت المنظمة طلبين إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية “للتحقق من ناحية من امتثال أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية لقوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري، ومن ناحية أخرى للقانون الفيدرالي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج”.

وأكدت الأمم المتحدة مراراً أنّها لن توزّع أي مساعدات في غزة بالتعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، المنظمة التي تشكّلت كيفما اتفق ومن كلّ حدب وصوب، معتبرة أنّ هذه المؤسسة لا تحترم مبادئ “النزاهة والحياد والاستقلالية”.