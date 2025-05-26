شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن تطورات إيجابية بشأن عامل مصرى عنفه صاحب عمل سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية، حيث تعهد مسؤول السعودى، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات، داخل المؤسسة التابعة له.

أكد الوزير، فى بيان، أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التى يعمل بها من الكفيل السعودى، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.

ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه.

وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأى شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتى تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.

وبحسب بيان رسمى عن وزارة العمل، تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء على تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالى بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذى كان يعمل مع المواطن الذى ظهر بالفيديو، وتم عقد اجتماع مع 11 عامل من زملائه المتضررين من هذا المسئول.

وجرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانونى للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجى، ومحمد عليان المستشار العمالى، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصرى صاحب الواقعة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهرا لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



