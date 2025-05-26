شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته مصابا بطلق ناري والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الخليج 365 على صور أحمد الدجوي، حفيد الدكتور نوال الدجوي، بعد أن عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه، مصابا بطلق ناري في مدينة أكتوبر.

حفيد نوال الدجوى

‎ ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لـ حفيد نوال الدجوي، أحد أطراف قضية الخلاف على ثروة جدته نوال الدجوي.

‎عقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، وجاري معاينة مكان الحادث، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، بالإضافة لشهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.