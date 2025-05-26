شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تصرح بدفن حفيد نوال الدجوى بعد انتهاء التشريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة أحمد شريف الدجوى حفيد الدكتورة نوال الدجوى، بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعى من تشريح الجثمان.

ونقل رجال الإسعاف، جثمان أحمد شريف الدجوي، من موقع الحادث إلى المشرحة، بعدما أطلق النار على نفسه بمسدسه الشخصي داخل فيلته بأكتوبر.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بـ إطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجارى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.