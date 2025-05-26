شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر 15 مايو يستعد لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مجزر 15 مايو نصف الآلي، انضم بعد تطويره لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن المجزر يستقبل أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2025.

وأضاف محافظ القاهرة، ل الخليج 365، أن مجزر 15 مايو شهد أعمال تطوير وتوسعة وبه جزء كبير من مجزر البساتين، الذى سينتقل إليه تدريجيا، مشيرا أن مجزر 15 مايو يخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب.

وأوضح محافظ القاهرة أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، و عنبرين للذبح، ومظلتى إنتظار سيارت، وحظائر ايواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خط لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا.

ويضم أيضا محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3 ، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، و سخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.