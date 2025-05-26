شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: جار التحقيق في انفصال خرطوم ضغط بمحطة كارجاس رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول أنه فى حوالى الساعة الثامنة مساء بمحطة كارجاس رمسيس حدث انفصال لأحد الخراطيم بمراحل الانضغاط للغاز داخل ضاغط الغاز، ما أدى إلى حدوث تسريب بصوت عالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها قبل قليل، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ و فصل المحطة بصورة فورية باستخدام زر الإيقاف العمومى للمحطة (Emergency Shutdown) و لم يحدث اى إصابات، وجار التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الجذرية للحادث.



