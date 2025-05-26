شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف في مشروع الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، غدا الإثنين، من تلقى طلبات التقديم على 308 فرص عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تنفذه شركة بمحافظة مطروح، علما بأن فترة التقديم فقط خمسة أيام بدأت من الخميس الماضى، 22 مايو 2025، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected]..

· الوظائف المطلوبة:

- 250 حداد مسلح.

- 10 لحامين.

- 20 عامل مساعد.

- 5 من كبار العاملين.

- 3 منفذو أعمال "مساحون".

- 20 مشرف إنشاءات مدنية.

· المهارات الفنية المطلوبة:

- الإلمام بقواعد السلامة في استخدام الطاقة النووية

- إجادة تقنيات وأعمال البناء

- معرفة طرق تنفيذ الإنشاءات الكاملة

- الالتزام بمعايير تنظيم العمل وتصميم منشآت البناء

- القدرة على إجراء مفاوضات مع عملاء أجانب

- إدارة وتسليم مشروعات البناء بنجاح

· الكفاءات الشخصية:

- التفكير التحليلي

- القدرة على أداء مهام متعددة

- تحمل ضغط العمل

- الانضباط وتحمل المسؤولية

· المهام الوظيفية:

- الإشراف على تنفيذ أعمال البناء والتركيب داخل محطة الضبعة

- ضمان مطابقة التنفيذ لمتطلبات التصميم و الميزانيات المحددة.

- المشاركة في وضع جداول الإنتاج والتنسيق مع المقاولين.

- التحقق من الوثائق التنفيذية وتسليم منشآت البناء بشكل منظم.

- متابعة أعمال البناء اليومية وضمان سيرها وفق الخطة الزمنية.

· شروط العمل:

- مدة الاختبار: شهران

- أيام العمل: 6 أيام أسبوعيًا

- الإجازة: يوم واحد أسبوعيا.