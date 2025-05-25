شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية: ندعم التعاون العربي وحريصون على تنظيم القطاع وفق المعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، برئاسة الدكتور شريف دليح، مدير عام الوكالة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الجزائرية المعنية بقطاع الدواء، وعدد من مسئولى منظمة الصحة العالمية.

تأتى الزيارة فى إطار برنامج فنى موسّع يمتد خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو الجاري، ويستهدف نقل الخبرات المصرية فى تطوير المنظومة الرقابية للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، دعمًا لجهود الجزائر الشقيقة فى تطوير منظومتها الوطنية للرقابة على الدواء.



وألقى الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة ترحيبية أكد خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الهيئة على تعزيز التعاون الفنى والتنظيمى مع الجانب الجزائري، بما يسهم فى دعم الأمن الدوائى الإقليمى وتحقيق التكامل العربى فى هذا القطاع الحيوي، وشدد على أهمية الانتهاء من النسخة النهائية لمذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها.



ومن جانبه، أشار الدكتور شريف دليح، مدير عام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، بعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وأكد سعى بلاده إلى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية فى كافة المجالات الدوائية، مشيدا بقوة المنظومة الرقابية المصرية، مهنئا رئيس هيئة الدواء لمصرية لحصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال الدواء " مستوى النضج الثالث، وحرص دولة الجزائر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري.

ويتضمن برنامج الزيارة عددًا من الجلسات الفنية وورش العمل التى تقدمها الهيئة، فى مجالات التسجيل، التفتيش، التيقظ الدوائي، الدراسات الإكلينيكية، التحاليل، نظم الترخيص، والجودة، إلى جانب الإعلام المجتمعي، بهدف عرض التجربة المصرية الناجحة واستكشاف سبل دعم القدرات الجزائرية فى هذه المجالات.

شارك فى استقبال الوفد الجزائرى قيادات هيئة الدواء المصرية .

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الجانب الجزائرى من بينهم الدكتورة كريمية وجدان، ممثلة عن وزارة الصناعة الصيدلانية، الاستاذ سوريا سباح، ممثلة عن، وزارة الصناعة الصيدلانية ،الدكتور صديق رغيس، ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الدكتور باباتوندى جاييولا والدكتورة اسراء احمد ممثلين عن المكتب الاقليمى بافريقيا لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة منى معروف،ممثلة عن مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية والدكتور نبيل منصرية ممثل عن مكتب الجزائر لمنظمة الصحة العالمية.

تعكس الزيارة الطابع التشاركى بما يخدم تعزيز العمل المشترك فى مجال الصحة على المستويين الوطنى والدولي، وذلك فى إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدورها كمؤسسة تنظيمية مرجعية على المستويين الإقليمى والدولي، وسعيها الدائم لنقل المعرفة وبناء القدرات التنظيمية فى الدول الشقيقة، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة فى المنطقة.