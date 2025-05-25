شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام دورة تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" حفل ختام الدورة التدريبية الخامسة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى 2024-2025م لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى السابق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية حيث شارك بتلك الدورة التدريبية 44 متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 20 دولة أفريقية خلال الفترة من 26/4 وحتى 22/5/2025م.

وتمت كافة الفعاليات التدريبية بالدورات المشار إليها على يد نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً، وعدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية.

ويتناول برنامج الدورة التدريبية المشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانىء الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).

يأتى التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الأفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ودور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.