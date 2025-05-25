شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ملاحية جديدة لربط موانئ الإسكندرية وتركيا وإيطاليا لزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تتوسع مصر فى ربط الموانئ المصرية بجميع موانئ العالم، ويعد ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ العالمية المطلة على البحر المتوسط، خاصة بعدما شهد أعمال تطوير شاملة أضافت إليه عدة محطات وأرصفة جديدة وتمكينه من استقبال اأكبر السفن فى العالم.

وفى السياق يدرس الخط Ametist تشغيل خدمات ملاحية جديدة بين موانئ الإسكندرية وتركيا وأيطاليا خلال العام الجاري بهدف التمكن من زيادة الصادارات المصرية، حيث يتم تفريغ الخط من خلال شركة اسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمسئولة عن تداول الحاويات بالميناء.



من جانبه، قال ياسين بدر مدير عام الشركة المسئولة عن الخط الملاحي بمصر إن الخط يعمل حاليا على تنظيم رحلات موانئ الإسكندرية ونوفورسيسك الروسية تتضمن نقل بضائع عامة وحاصلات زراعية.



وأضاف أن الخط تمكن من تحقيق نمو بحركة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال العام الماضى على سبيل المثال تصدير الحاصلات الزراعية ، فى ظل زيادة الإقبال عليها، لافتا إلى أن الخط يستهدف التوسع في خدماتها لتشمل وجهات جديدة في منطقة البحر المتوسط.



وأشار إلى أن الخط أجرى زيارة لميناء الإسكندرية التقى خلالها بمسئولى هيئة موانئ الأسكندرية خلال الاسبوع الماضى بهدف الإطلاع على مستجدات التطوير بداخل الميناء الذي تضمن إنشاء ارصفة جديد بجانب تنفيذ عمليات تعميق لإستيعاب السفن الكبيرة.