شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ومدير صندوق مكافحة الإدمان يزوران مركز إمبابة لعلاج مرضى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفقة الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، مركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير الخليج 365 المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة والسكان .



محافظ الجيزة ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان مركز امبابة لعلاج الإدمان



وتضمنت زيارة المحافظ جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان ، حيث يقام المركز على مساحة 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية ،ويضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"



زيارة محافظ الجيزة ومدير صندوق مكافحة الإدمان



والتقى المحافظ برفقة مدير صندوق مكافحة الإدمان ،بمجموعة من المتعافين داخل المركز، واستمعوا لهم، واطمئنوا على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.



المهندس عادل النجار والدكتور عمرو عثمان والدكتورة هند عبد الحليم والكاتب الصحفى مدحت وهبة





واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان ، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع،وانه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـما يقرب من 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا من خلال 34 مركز تابعين للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن على مستوى 19 محافظة حتى الآن .



خلال من زيارة محافظ الجيزة ومدير صندوق مكافحة الإدمان والكاتب الصحفى مدحت وهبه خلال زيارة مركز امبابة لعلاج الإدمان





كما استعرض الدكتور عمرو عثمان أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.



جانب من زيارة محافظ الجيزة ومدير صندوق مكافحة الإدمان ونائب محافظ الجيزة والكاتب الصحفى مدحت وهبه





من جانبه أشاد المهندس عادل النجار بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان التي ينفذها الصندوق داخل أحياء المحافظة كما وجه المحافظ بتوفير أوجه المدعم لأنشطة الصندوق لاسيما البرامج التوعوية على مستوى المحافظة كذلك دعم المتعافين من خلال جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة .



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الادمان يستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة





كما وجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان الشكر للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة ، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان