شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحي المصري: تطوير الطب البيطري أولوية لدوره فى دعم الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي لـ المجلس الصحي المصري، أن إطلاق الأدلة الإرشادية للطب البيطري يمثل حدثًا مهمًا وخطوة محورية في مسيرة تطوير الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضح لطيف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، : أن المجلس الصحي المصري يضع في صميم أولوياته تطوير القطاع الصحي بمختلف تخصصاته، بما يشمل الطب البيطري، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية، وأشار إلى أن الطب البيطري يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي والاقتصادي، نظرًا لدوره في تعزيز الإنتاج الحيواني والصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأضاف أن إطلاق الأدلة الإرشادية يأتي تتويجا لجهود مكثفة وتعاون مثمر بين الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى حرص المجلس على أن تتضمن تلك الأدلة أحدث المعايير والتوصيات العلمية التي تواكب التطورات العالمية، بما يحقق أفضل الممارسات التشخيصية والعلاجية.

وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطب البيطري، وتفتح المجال أمام المزيد من الاعتراف المهني وتطبيق نظم حديثة لترسيخ مزاولة المهنة، من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير المهني المستمر، وتحقيق التكامل بين تخصصات الصحة المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد لطيف عن شكره لجميع الخبراء والمؤسسات الداعمة التي ساهمت في إعداد الأدلة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بصحة الحيوان والإنسان والمجتمع، وتحقيق نظام صحي أكثر استدامة وكفاءة.



