شكرا لقرائتكم خبر عن منى محرز: لا فيروسات جديدة بالدواجن والتوعية السليمة خط الدفاع الأول والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منى محرز، وكيل مركز البحوث ونائب وزير الزراعة السابق، إنه لا وجود لفيروسات جديدة تصيب الدواجن في مصر كما يشاع، مشيرة إلى أن المعامل المرجعية المصرية تُعد من بين الأقوى في المنطقة من حيث الكفاءة التشخيصية والرقابة العلمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "الصحة الواحدة الرؤية والمنهجية" ضمن فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، بحضور عدد من القيادات الصحية والبيطرية، وخبراء من منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري.

وأكدت محرز أن مصر تتمتع بمنظومة رقابية قوية على الأمراض الحيوانية، مشيرة إلى أن المعامل المرجعية المصرية قادرة على رصد أي تغيرات فيروسية أو طفرات وبائية في وقت مبكر، ما يضع البلاد في موقع متقدم من حيث الجاهزية والاستجابة السريعة.

وشددت على خطورة استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الأطباء البيطريين، معتبرة ذلك من أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة علاج الأمراض الحيوانية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بظهور مقاومة مضادات الميكروبات، وهي قضية تضعها منظمة الصحة العالمية على رأس أولوياتها الصحية للسنوات القادمة.

وتطرقت محرز إلى جهود مصر في هذا المجال منذ عام 2015، حيث بدأت خطة وطنية لتفعيل منظومة "الصحة الواحدة"، التي تدمج بين الصحة البيطرية والإنسانية والبيئية، انسجامًا مع توصيات أحدث أبحاث منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التي تؤكد أن 60% من مسببات الأمراض البشرية مصدرها الحيوان.

واشارت الى ان الدراسات الحديثة، بما فيها تقرير نشر في مجلة The Lancet Planetary Health عام 2023، أن دمج المعلومات الصحية من القطاعات البيطرية والبشرية والبيئية هو السبيل الوحيد للتنبؤ بالأوبئة ومنعها قبل أن تصبح أزمة صحية عامة.