شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية المصرية للحج: جميع الأدوية متوفرة ونعمل بشكل لحظى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل البعثة الطبية المصرية للحج أداء دورها الحيوي في رعاية الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، حيث تستمر في استقبال الحجاج داخل العيادات الطبية الموزعة بمقار الإقامة لإجراء الفحوصات وصرف الأدوية بالمجان في إطار خطة شاملة لموسم صحي آمن خال من المشكلات.

وأكد الدكتور أحمد رزق رئيس البعثة الطبية أن الأمور تسير بشكل طيب وأن الحجاج المصريين في حالة صحية جيدة مشيرًا إلى أن جميع الأدوية متوفرة بكميات كافية وأن الفرق الطبية منتشرة لتقديم الدعم على مدار الساعة لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن وهو ما يعكس نجاح الجهود التنسيقية والتنظيمية بين مختلف قطاعات البعثة المصرية.

ويأتي ذلك امتدادًا لخطة متكاملة وضعتها بعثة الحج المصرية منذ لحظة وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار المدينة المنورة حيث كانت فرق الاستقبال في انتظارهم لإنهاء الإجراءات سريعًا ونقلهم إلى مقار السكن عبر حافلات مكيفة ومجهزة كما نظمت البعثة حفلات استقبال بسيطة داخل الفنادق تضمنت توزيع هدايا رمزية على الحجاج لرفع الروح المعنوية في بداية رحلة المناسك.

وسعت البعثة إلى تسكين الحجاج إلكترونيًا لتفادي الزحام وتوفير الوقت والجهد كما جرى تخصيص فرق مساعدة ميدانية للحالات الإنسانية وكبار السن إلى جانب الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية لمرافقة السيدات الحاجّات وتوفير الخصوصية لهن خلال التنقلات وأداء الشعائر.

ولم تغفل البعثة عن الجانب الروحي، حيث وفرت علماء دين بصحبة الحجاج لشرح المناسك والإجابة عن الاستفسارات كما تم تنظيم زيارات ميدانية للروضة الشريفة والمزارات الإسلامية لتكتمل التجربة الإيمانية للحجاج.

في الوقت ذاته، جرى توزيع وجبات جافة على الحجاج إلى جانب تقديم نصائح صحية مستمرة حول تجنب التعرض المباشر للشمس وتفادي الإجهاد الحراري مع التشديد على أهمية شرب كميات كافية من المياه والسوائل خلال التنقلات.

وتعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحجاج على مدار الساعة في المدينة المنورة لضمان سرعة التدخل حال وجود أي طارئ صحي أو تنظيمي بما يضمن لحجاج مصر موسمًا آمنًا ومستقرًا.