شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الثروة السمكية: مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في إنتاج الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الأولى من احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، والتي حملت عنوان "الصحة الواحدة.. الرؤية والمنهجية"، مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، حيث ترأس الجلسة الدكتور أحمد بيومي، رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية.



في كلمتها، أكدت الدكتورة منى محرز، وكيل مركز البحوث ونائب وزير الزراعة السابق، أهمية تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرة إلى الدور المحوري للإعلام في نشر المعلومة العلمية الصحيحة.

وانتقدت محرز انتشار معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سلامة الدواجن، مؤكدة أن "الدواجن آمنة، وفيروساتها ثابتة، وفي حال ظهور أي مستجدات ستعلنها الحكومة بشفافية"، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بصناعة الدواجن الوطنية.

من جانبه، استعرض الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، تطور قطاع الإنتاج السمكي في مصر، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي بلغ نحو 2 مليون طن، من بينها 1.1 مليون طن من الاستزراع السمكي، يمثل القطاع الخاص 95% منه.

وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي يصل إلى 20.5 كيلو سنويا، وأن مصر باتت تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في إنتاج الأسماك، والأولى عالميا في إنتاج أسماك البلطي، كما أشار إلى وجود نحو 7500 مزرعة سمكية، وفتح باب تصدير المنتجات السمكية منذ خمس سنوات بعد تعديلات تشريعية داعمة.

بدوره، أكد الدكتور نعمة السيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الترصد الوبائي للأمراض يعد من أبرز أدوار الطبيب البيطري، مشددا على ضرورة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية، وأهمية تحصين الحيوانات والحد من الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، باعتبار ذلك من أولويات الصحة العامة.

في السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد سعد، المنسق الإقليمي للصحة الواحدة بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن تطبيق مفهوم الصحة الواحدة بات أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى أن هذا المفهوم يقوم على تكامل جهود أربع منظمات دولية هي: الفاو، منظمة الصحة الحيوانية، منظمة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن مصر كانت من الرواد في تبني الصحة الواحدة، لا سيما منذ ظهور إنفلونزا الطيور، واصفًا إطلاق الدلائل الإرشادية بأنه "نقلة نوعية" في مسار إعادة تقييم المنظومة البيطرية في مصر.