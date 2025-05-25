شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: الدليل الإرشادي البيطري خطوة مهمة لتطوير المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إطلاق "الدليل الإرشادي المصري للطب البيطري"، ياتى في إطار الجهود المتواصلة بين المجلس الصحى المصري والنقابة العامة للأطباء البيطريين لتطوير القطاع الصحي البيطري في مصر وتحقيق مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأوضح الدكتور الصياد، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، أن هذا الدليل يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بتأسيس المجلس الصحي المصري، والذي يهدف إلى تكوين كيان وطني مسؤول عن تنظيم وتطوير القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية بمختلف تخصصاته، بما في ذلك قطاع الطب البيطري.

وأشار نائب الوزير إلى أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال البيطري، مؤكداً أن هذا الدليل يمثل مرجعاً موحداً يهدف إلى توحيد الممارسات الإكلينيكية ورفع كفاءة الأطباء البيطريين.

وأكد الدكتور الصياد أن هذا الجهد الوطني المتميز يمثل خطوة مهمة في مسيرة تحديث وتطوير منظومتنا الصحية، ويعكس التكامل الفعلي بين الجهات الصحية والبيطرية في مصر، داعماً لرؤية الدولة المصرية 2030 نحو نظام صحي متكامل ومستدام.

ووجه نائب وزير الزراعة الشكر والتقدير إلى الوزراء وشركاء التنمية و الذين ساهموا في إعداد وإخراج هذه الدلائل للنور من أجل تحقيق نظام صحي متكامل لدعم وتعزيز جودة الخدمات البيطرية التي تقدمها الدولة المصرية للمربين والمزارعين والعمل على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أجل توفير الغذاء الصحي والآمن لشعب مصر العظيم.



