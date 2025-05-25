شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 02:52 م

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي نطاق حي جنوب الجيزة ومركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيًا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي للاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

واستمع النائب إلى شرح من مهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الانجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في المشروع.

ووجه النائب، بسرعة عمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية لتوصيل التيار الكهربائي لمحطة رفع الصرف الصحي تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل داخل المحطة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيًا التجهيزات النهائية بمشروع الصرف الصحي بقرية بني يوسف تمهيدًا لتنفيذ وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية وتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب أعمال المرحلة الأولى للتطوير والرصف بطريق الترعة السقارية بمدينة أبو النمرس، والذي يعد من الطرق الحيوية الذي سيساهم في أحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية أشرف تامر رئيس حي جنوب، وزينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، ومحمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية، وعبد الرحمن الصمدي وبكينام محمد إبراهيم مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسام الدين محمد مدير مشروع الرصف بمديرية الطرق بالمحافظة.



نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى