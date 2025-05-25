شكرا لقرائتكم خبر عن مد خدمة رئيس جمارك مطار القاهرة لعام جديد بقرار جمهوري والان مع تفاصيل الخبر

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 261 لسنة 2025 بتاريخ 22 مايو الجاري بمد خدمة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لمدة عام جديد.

يذكر أن "موسي" بدأ العمل بجمارك مطار القاهرة الدولى منذ 30 عاما وتم ندبه مديرا عاما لجمارك مبني الركاب رقم 2 في اغسطس 2020 وعين مديرا عاما لجمارك مبنى الركاب رقم 3 في مايو 2022 وكلف برئاسة الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي في مارس 2023، وتم مد خدمته بقرار جمهوري للسنة الأولي بالقرار رقم 238 لسنة 2024 في 26 يونيو الماضي.

القرار