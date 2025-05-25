شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تواصل أعمال الصيانة والتطهير لمصارف القرى الجديدة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير للمصارف بالقرى الجديدة بمحافظة السويس، للحفاظ على الاراضي الزراعية بها.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وهاني حجازي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتدخل الفوري والسريع لعلاج مشاكل المنتفعين بالقرى الجديدة وضمان استقرارهم، بعد شكواهم من الحاق الضرر بالاراضي الزراعية الخاصة بهم، وعدم وصول مياه الري بالكفاءة المطلوبة، لمساحة تبلغ أكثر من 1596 فدانا.

ووجه وزير الزراعة بالتدخل السريع لوضع الحلول المناسبة لمشكلة الصرف بتلك القرى حرصا على الإنتاجية الزراعية، ورفع الضرر الواقع على الاراضي والمنتفعين، حيث تم الدفع ب 5 حفارات لتنفيذ أعمال التطهير والصيانة العاجلة لإنهاء الأزمة.

وشدد وزير الزراعة على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بجميع المحافظات، وعقد لقاءات دورية معهم، والنزول اليهم في الحقول، في سبيل تقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن التعرف على المشكلات التي تواجههم على ارض الواقع وحلها على الفور، وتذليل العقبات أمامهم لزيادة الانتاجية، وتحسين دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.