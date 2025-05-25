شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: السنوات الماضية لم يحدث تفشٍ لأى وباء خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الخولي رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى عن كيفية الاستعداد لمناسك الحج، انه خلال السنوات الماضية لم يحدث أى تفشى لأى وباء أو أمراض خلال موسم الحج.

وأضاف، إن الخدمة الصحية توفرها وزارة الحج فى المملكة العربية السعودية، وهناك بعثة طبية مصرية مصاحبة تقدم خدماتها للحجاج، موضحا، إن هناك أشخاص ذوى خطورة عالية وبمجرد ظهور أعراض يجب عليهم طلب الخدمة الطبية العاجلة ،والبعد تماما عن الوصفات الشعبية، والتوجه فورا الى الطبيب أو إلى أمكان تقديم الخدمة الصحية، ولابد من أخذ أدويتك معك مصاحبة لك فى رحلة الحج بدلا من البحث عن علاجات بديلة.

وأكد، أن صحتنا هى مسئوليتنا جميعا، ولابد أن نقوم بمشاعر الحج والحفاظ على صحتنا بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى وشرب السوائل الكافية، وإذا شعرالحاج بأى أعراض عليه الذهاب إلى أماكن الرعاية الصحية، موضحا إن الإجهاد الحرارى هو المرض الأكثر شيوعا أثناء أداء مناسك الحج، ومهم جدا سلامتنا وسلامة الآخرين، موضحا إنه عند الشعور بالاجهاد الحرارى يجب علاجه فورا.

من جانبها قالت الدكتورة إيفا إنعام الزين، المسؤولة التقنية لبرنامج سلامة الغذاء بمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب تعباة الأطعمة فى علب محكمة الغلق فى الثلاجة، ويجب تناول اللبن المبستر، واستهلاك لمنع مسببات الأمراض، موضحة، إن هناك بعض الأعراض للتسسم الغذائى، مثل حدوث الاسهال، وارتفاع درجة الحرارة، ولابد من الحفاظ على شرب السوائل وعدم تناول أى مضادات حيوية بدون وصفة طبية والذهاب إلى الطبيب لتزويدنا بالعلاجات اللازمة.

وأوضحت الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، إنه يجب تجنب الزحام، وارتداء الكمامة، وعدم لمس الأنف أوالعينين، وغسل الأيدى باستمرار أو المناديل المبللة بالكحول لتطهير الأيدى إذا لم يتوافر الماء والصابون، موضحة إن غسل اليدى بالماء والصابون وتخلل بين الأصابع ضرورى لمنع العدوى.