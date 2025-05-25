شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحى المصرى: كل 5 أمراض حديثة بينهما 4 على الأقل بسبب الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية بالمجلس الصحى المصري، أن مصر لم تكن لديها دلائل إرشادية موحدة للتدخلات الطبية البيطرية من قبل، على عكس العديد من دول العالم التى تعتمد هذه الدلائل كمرجعية علمية ومهنية لتنظيم أداء الأطباء البيطريين، مضيفًا: "نعمل منذ عامين فى المجلس الصحى المصرى على إعداد هذه الدلائل، ضمن رؤية الدولة للارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين فى القطاع الصحي، بشقيه البشرى والبيطري".

وأشار بيومي، خلال كلمته فى احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، إلى أن المجلس الصحى المصري، التابع لرئاسة الجمهورية، يُعَد أحد أبرز الهيئات الخدمية المعنية برفع كفاءة المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن ضم ملف الطب البيطرى للمجلس جاء بمبادرة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى إطار دعم مفهوم "الصحة الواحدة"، الذى يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأعرب بيومى عن تقديره لجهود الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحى المصري، فى دعم المشروع، مشددًا على أن "تحسين أداء الطبيب البيطرى يشكل دعامة أساسية لحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي".

وأكد بيومى أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية نبهتا مرارًا إلى خطورة إغفال الصحة الحيوانية، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من أمراض الإنسان، و75% من الأمراض الناشئة، مصدرها الحيوان، كما أن من كل خمسة أمراض حديثة تظهر، يكون أربعة منها على الأقل من أصل حيواني.

وأوضح أن الأمراض الحيوانية تتسبب فى فقدان نحو 20% من الإنتاج الحيوانى عالميًا، وتُشكل تهديدًا مباشرًا لدخول المنتجين والمجتمعات التى تعتمد اقتصاداتها على الثروة الحيوانية، خاصة فى ظل التغيرات البيئية المتسارعة وفقدان الغطاء النباتي، وهو ما يؤثر على الحياة البرية.

وعن أهداف إصدار الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، أوضح الدكتور بيومى أنها تهدف إلى:

- توحيد الممارسات البيطرية وتحقيق الاتساق فى الوصفات الطبية فى مختلف المناطق الحقلية.

- ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والحد من متبقيات الأدوية، ما ينعكس إيجابًا على سلامة الغذاء.

- تحسين الإشراف على استخدام الأدوية البيطرية، والحفاظ على الصحة العامة من الأمراض المشتركة.

- المساهمة فى السيطرة على الحيوانات الضالة.

ولفت إلى أن الدلائل تشمل أمراض المجترات الكبيرة والصغيرة، وأمراض الدواجن والأسماك والجمال والخيول والحيوانات المنزلية والبرية، مضيفًا: "هى خطوة مهمة فى حماية صحة الحيوان ورفاهيته، ومكافحة الأمراض، وضمان توفير غذاء صحى وآمن للمواطن".

وأشار إلى أن هذه الدلائل لا تخدم فقط الأطباء البيطريين، بل يستفيد منها أيضا أصحاب المصلحة فى سلسلة توريد الأدوية، ومنها شركات الإنتاج الدوائي، حيث تساعدهم على:

- تقييم جودة الدواء تحت ظروف الاستخدام الفعلية.

- التنبؤ بالمخاطر المحتملة للأدوية المستخدمة روتينيًا.

- تقدير الاحتياجات من الأدوية محليًا وقوميًا على المدى القصير والطويل.

- فهم أنماط استخدام العقاقير ومضادات الميكروبات على مستوى المناطق المختلفة.